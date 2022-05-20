Başkan Erdoğan'dan İBB'ye hizmet tepkisi: Akmayan musluğu tamir ile bu milleti aldatmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bugün Darülaceze'mizin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak için buradayız. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım, açılışını yapmıştım.



İBB'YE TEPKİ

Bir şeyi sormam lazım, İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Yahu bir adım atın. Bir akmayan musluğu tamir etmekle biz hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu ülkenin darda kalanına el uzatın. Biz de sizi alkışlayalım.

"DÜNYADA TEK ÖRNEK OLACAK"

Bugün Türkiye en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip ülkedir. Darülaceze Sosyal Hizmet şehri bittiğinde dünyada bu işin tek örneği olacak. Ülkemiz gibi bir başka örnek yoktur. Gükümete geldiğimizde yılda 2 milyar TL olan yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. İnşallah el birliği ile bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.

Devletin imkanlarını milletimizin her kesimine, özellikle de desteğe ihtiyaç duyanlara sunuyoruz.

"BU ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

Büyük ailelerin giderek azalıyor olması üzüntü vericidir. Eğitim önce ailede başlar. Daha da ileri gidiyorum, anne karnında başlar. Okul tek başına bunu yapamaz. Köklerimiz ile bağlarımızı koparmayacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüden yürüyerek dünyanın en ilerideki ülkeri arasındaki yerimizi alacağız.

"FETİH ŞENLİKLERİMİZİ HEP BİRLİKTE ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPACAĞIZ"

Bu sene Fetih şenliklerimizi inşallah Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır şenlikleri inşallah hep birlikte yapacağız. Hazır mısınız? Muhteşem bir Fetih şenliğimi öyle yapalım ki, Cennet Mekan Fatih Han'a layık olalım.

"GEREKİRSE VARDİYALARI DEĞİŞTİR 1 YILA BİTSİN"

Başkan Erdoğan, sahnede Darülaceze Hizmet Şehri projesinin yetkilisi ile sıkı bir pazarlık gerçekleştirdi. Erdoğan, projenin bir dahaki yıl mayıs ayında bitmesi için söz aldı. Erdoğan, "Gerekirse vardiyaları değiştir, 1 yıla bitsin." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 1 yıl içinde tamamlanması talimatı yoğun alkış aldı.