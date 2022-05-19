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    • 19.05.2022 20:37
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    Son dakika: 19 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu

    Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 137 bin 730 Kovid-19 testi yapıldı, 1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1389 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 663 bin 432 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


    16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
                Hegemonya Belgeseli
                Haberler Güncel Son dakika: 19 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu
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