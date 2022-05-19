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    • 19.05.2022 20:35
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    Son dakika: 27 bin 283 personeli kapsıyor! Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları belli oldu

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu. Bu kapsamda 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

    İHA
    Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları belli oldu

    Jandarma Genel Komutanlığınca 27 bin 283 personelin görev ataması gerçekleştirildi.

    Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 27 bin 283 personeli kapsayan 2022 yılı genel atamaları kapsamında, 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.


    Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'nci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan, temdit başvurusunda bulunan ve öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak yapıldı.



        5 BÖLGE KRİTERİ ESAS ALINDI
        Takvime uygun yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Güncel Son dakika: 27 bin 283 personeli kapsıyor! Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı genel atamaları belli oldu
            SON DAKİKA