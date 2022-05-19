Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar: Yunanistan ölümlere neden oluyor





"500 BİNDEN FAZLA KİŞİ TERÖRİST..."

Türkiye'nin küresel ilkeler çerçevesinde uyguladığı göç politikaları ile gönüllü ve onurlu bir geri dönüşü desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu çerçevede geri dönemeyecek olan kişilerin desteklenmesi gerektiğini inanıyoruz. Bütün bunlardan da önemlisi aslında göçün kök nedenlerine dikkat çekebilmeliyiz. Acil insani yardımı artırmalıyız. Örneğin Suriye'deki savaş bu çerçevede karşılaştığımız en önemli engellerden birisi. Yaklaşık 500 binden fazla kişi terörist örgütlerden arındırılmış bölgelere geri dönüş yaptı. PKK/YPG terör örgütü ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Sivillerin bu bölgelere geri dönüşünü engelleyen bu terör örgütleri ile mücadele edeceğiz. Bu alanda daha fazla sayıda gönüllü görür geri dönüşü desteklemek için koruma alanlarına genişleteceğiz" açıklamalarında bulundu.



1 MİLYON SURİYELİ ÜLKELERİNE GERİ DÖNECEK

Türkiye'nin göçmenlerin gönüllü geri dönüşünü sağlamak amacıyla Suriye'de 57 binden fazla konut inşa ettiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Hali hazırda 57 binden fazla konut inşa ettik. Bu yılın sonuna kadar bu rakamı 100 bine çıkaracağız. Bu çerçevede geliştirdiğimiz plan güvenli ve gönüllü bir biçimde 1 milyon Suriyelinin ülkelerine geri dönmesini sağlayacak. Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan ile birlikte komşu ülkeler inisiyatifini başlattık. Suriyelilerin geri dönüşünü destekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin göçmenlerin gönüllü geri dönüşünü sağlamak amacıyla Suriye'de 57 binden fazla konut inşa ettiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Hali hazırda 57 binden fazla konut inşa ettik. Bu yılın sonuna kadar bu rakamı 100 bine çıkaracağız. Bu çerçevede geliştirdiğimiz plan güvenli ve gönüllü bir biçimde 1 milyon Suriyelinin ülkelerine geri dönmesini sağlayacak. Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan ile birlikte komşu ülkeler inisiyatifini başlattık. Suriyelilerin geri dönüşünü destekliyoruz" dedi.

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