Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu iki ülkeyi hizaya soktu

    Başkan Erdoğan, NATO üyeliği için Ankara’ya heyet göndermeye hazırlanan İsveç ve Finlandiya’ya “Boşuna yorulmasınlar” dedi. İki ülkenin de Türkiye’nin isteklerini yerine getireceği iddia edildi...

    Çok yorulacaklar

    NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin olurunu almak için Ankara'ya heyet göndereceklerini bildirdi. Başkan Erdoğan, "Boşuna yorulmasınlar, 'evet' demeyiz" dedi. Çareler arayan iki ülke, Ankara'nın isteklerini yerine getirmek için harekete geçti. İngiliz The Times gazetesi, diplomatların Türkiye'ye 2019'da başlayan silah ambargosunun kaldırılması ve PKK'ya karşı çetin önlemlerin alınmasını teklif edebileceğini bildirdi. Dün NATO'ya üyelik belgesini imzalayan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız. Türkiye'yle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.



    Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dekora uymadı kestik
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu iki ülkeyi hizaya soktu
        SON DAKİKA