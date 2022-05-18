Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu iki ülkeyi hizaya soktu

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin olurunu almak için Ankara'ya heyet göndereceklerini bildirdi. Başkan Erdoğan, "Boşuna yorulmasınlar, 'evet' demeyiz" dedi. Çareler arayan iki ülke, Ankara'nın isteklerini yerine getirmek için harekete geçti. İngiliz The Times gazetesi, diplomatların Türkiye'ye 2019'da başlayan silah ambargosunun kaldırılması ve PKK'ya karşı çetin önlemlerin alınmasını teklif edebileceğini bildirdi. Dün NATO'ya üyelik belgesini imzalayan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız. Türkiye'yle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.