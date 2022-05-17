Tetikçi BirGün iftira attı yine patladı! T3 Vakfı hakkında yalan haber yapan BirGün'e 200 bin TL tazminat





SAHTE RAPOR ÜZERİNDEN VAKIF VE DERNEKLER HEDEF ALINDI

İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'ndan Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan rapor; büyükşehirden vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya konuldu.



AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı'na para yardımında bulunduğuna yönelik hazırlanan "STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu"nun sahte olduğu bizzat İBB yönetimi tarafından açıklandı.

"ÇALIŞMA VE RAPOR BULUNMAMAKTADIR"

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün; Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği 5 Kasım 2020 tarihli yazıda, "İBB'nin STK, okul, yurt faaliyetlerine yönelik olarak; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı uhdesindeki birimler tarafından 2018'de 'İBB-STK, Okul Yurt, Faaliyet Raporu-2018' adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmamaktadır" denilmişti..