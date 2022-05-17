Tetikçi BirGün iftira attı yine patladı! T3 Vakfı hakkında yalan haber yapan BirGün'e 200 bin TL tazminat

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi; davacı Selçuk Bayraktar için 100 bin lira, davacı Haluk Bayraktar için 100 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verdi.
YALAN BUNLARIN RUHUNA İŞLEMİŞ
Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3 Vakfı) vekili duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun T3 Vakfı'na herhangi bir yardımı olmadığını FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında açıkça beyan ettiğini açıkladı. T3 Vakfı vekili, BirGün Gazetesi'nin gerçeğe aykırı haber yaptıklarını, Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen müzekkere cevabını hatırlattı.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi; BirGün Gazetesi ve muhabiri İsmail Arı; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 200 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
BAYRAKTAR: "BURS OLARAK VERECEĞİZ"
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve BirGün Gazetesi'ni eleştirdi.
Bayraktar; "Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam..." ifadelerini kullandı.