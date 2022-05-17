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    • 18.05.2022 01:15
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    • 18.05.2022 01:15
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    CHP'den lüks otelde bol rakılı yemek! Davetiye de 10 bin lira

    Ekonomik kriz var edebiyatı yapıp sürekli yalan yanlış kirli siyaset yapan CHP'de lüks organizasyonlar devam ediyor. CHP’nin lüks otelde verdiği alkollü Ankara il yemeğinin fiyatı tam 10.000 TL. Sosyal medyada paylaşılan davetiye ve rakılı yemek fotoğrafları ise büyük tepki topladı.

    CHP’den lüks otelde bol rakılı yemek!

    CHP'nin lüks etkinlikleri ara vermeden devam ediyor. Ekonomik kriz var diye hükümeti kirli bir siyasetle eleştirmeye kalkan Cumhuriyet Halk Partisindeki son lüks etkinlik sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

    10 BİN LİRALIK DAVETİYE

    Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası üzerinden yaptığı şov ödediği lüks otel faturasıyla gündem olmuştu. Fatura üzerinden madur edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu lüks tatile 400 bin lira vermişti. Son olarak CHP'nin lüks otelde verdiği alkollü Ankara il yemeğinin fiyatı tam 10.000 TL. Sosyal medyada paylaşılan davetiye ve rakılı yemek fotoğrafları büyük tepki topladı.

    BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN?

    Rakılı lüks etkinliğe tepki gösterenler arasında Savcı Sayan da var. Sosyal medyada açıklama yapan Sayan, "CHP'nin Sheraton Otelde verdiği bol rakılı Ankara il yemeği.. Bilet fiyatı 10.000.. 30 liralık sahurumuza şatafatlı diyenler,haftalarca tartışanlar Allah size biraz vicdan nasip etsin" dedi.

    AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı sahur programı sosyal medyada hedef haline getirilmiş, söz konusu programa katılan gençlerin erbane çalarak eğlenmesi birtakım odaklar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

    Sahur etkinliğini bir algı ve propaganda malzemesi haline getiren CHP medyası ve troll ağı mesnetsiz iddialar üzerinden Ağrı'daki AK Partili gençlere yüklenmişti.



        Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği ramazan etkinliği sosyal medya gündem oldu.



        İBB'BİB RAMAZAN ETKİNLİĞİ: "KAÇ KADEH KIRILDI SARHOŞ GÖNLÜMDE"
        İBB yönetiminin 'İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği, Rubato'nun sahne aldığı konserde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının çalınması büyük tepki çekti.
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