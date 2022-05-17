BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN?

Rakılı lüks etkinliğe tepki gösterenler arasında Savcı Sayan da var. Sosyal medyada açıklama yapan Sayan, "CHP'nin Sheraton Otelde verdiği bol rakılı Ankara il yemeği.. Bilet fiyatı 10.000.. 30 liralık sahurumuza şatafatlı diyenler,haftalarca tartışanlar Allah size biraz vicdan nasip etsin" dedi.

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı sahur programı sosyal medyada hedef haline getirilmiş, söz konusu programa katılan gençlerin erbane çalarak eğlenmesi birtakım odaklar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Sahur etkinliğini bir algı ve propaganda malzemesi haline getiren CHP medyası ve troll ağı mesnetsiz iddialar üzerinden Ağrı'daki AK Partili gençlere yüklenmişti.