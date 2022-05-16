Orman yangınlarıyla mücadelede gücümüze güç katacak! 10 Chinook helikopterden 2'si Türkiye'de

Çift motorlu, ağır tonajlı yangın söndürme olarak bilenen, dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook'un, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında da kullanılabildiği belirtildi.