İstanbul’da sahte parfüm operasyonu

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Demirkapı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti.

Ruhsatının olmadığı belirlenen ve adeta "Merdiven Altı" imalathaneye dönüştürülen iş yerinin sorumlusu Ş.D., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan detaylı aramalarda yedi bin 114 adet sahte parfüm, beş bin 312 boş parfüm şişesi, bin 548 sahte güneş kremi, 185 litre esans ve 170 boş parfüm kutusu ele geçirildi.

Halk sağlığına zararlı olan sahte ürünlere incelenmek üzere el konuldu.