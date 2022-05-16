Orman yangınlarına müdahalede için kritik adım! Bakan Kirişçi tek tek açıkladı





"TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYADA İSE 4'ÜNCÜ SIRADA YER ALMAKTADIR"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Ormanlarımızı, bu işe gönül vermiş yaklaşık 40 bin çalışma arkadaşımızla koruyor, geliştiriyor ve yeşil vatanımızı gelecek nesillere aktarmak için mücadelemize devam ediyoruz. Bir yandan orman yangınlarını önleyici sistemleri hayata geçirirken diğer yandan her yıl 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2023 yılı hedefimiz; 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak ve böylelikle 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,4 milyon hektara çıkarmaktır. Uluslararası Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Gurur duyduğumuz bir diğer başarımız ise 'Geleceğe Nefes' projesidir. "Daha yeşil bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya" hedefiyle 11 Kasım 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle başlatılan bu proje, vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi görmüştür. Orman teşkilatımızın destekleriyle düzenlenen ağaç dikme kampanyalarına vatandaşlarımız geniş katılım göstermektedir. Takdir edersiniz ki; işimiz sadece ormanları korumak, ağaç dikmek, yangın söndürmek değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunmak, orman köylüsünü kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza ek gelir kaynakları sunmaktır. Bu çerçevede orman köylümüze önemli bir katma değer sunan ve 2002'de 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini, 2021 yılında 928 tona çıkardık. 2023 yılı hedefimiz ise bu üretimi 1 milyon 200 bin tona çıkarmaktır. Artan üretime paralel olarak ihracatta da büyük bir ivme yakaladık. 2002'de 39 milyon dolar olan odun dışı orman ürünleri ihracatını 2021'de 1 milyar 600 milyon dolara yükselttik" diye konuştu.