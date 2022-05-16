İstanbul Havalimanı - Halkalı metrosunda bir aşama daha tamam! Sona gelindi

Karaismailoğlu, 7 istasyonun bulunduğu projeyle İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağını belirterek şunları kaydetti: "Kent merkezinde ve Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş'a metro ile bağlantılarını sağlayacağız. Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-Yeni Havalimanı Hattı, Vezneciler-Arnavutköy Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Hattı, YHT Hattı ile Marmaray Hatlarına ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Hattı'na entegredir. İstanbul'u raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, ekonomik, çevreci ve konforlu hale getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz. Biz, 'halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak' görüyoruz.