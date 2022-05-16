Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM toplantıları için ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyaret kapsamında BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılacak.

Çavuşoğlu ayrıca, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 18 Mayıs'ta BM'de düzenlenecek "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" adlı, bakanlar düzeyindeki toplantıya da katılacak.

Bu toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler yapması beklenen Çavuşoğlu, Blinken ile Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu, New York'ta Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla da bir araya gelecek