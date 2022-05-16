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    • 17.05.2022 01:02
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM toplantıları için ABD'ye gidiyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler toplantıları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Çavuşoğlu ayrıca ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşecek.

    AA
    Çavuşoğlu BM toplantıları için ABD’ye gidiyor

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyaret kapsamında BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılacak.

    Çavuşoğlu ayrıca, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 18 Mayıs'ta BM'de düzenlenecek "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" adlı, bakanlar düzeyindeki toplantıya da katılacak.

    Bu toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler yapması beklenen Çavuşoğlu, Blinken ile Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştirecek.

    Çavuşoğlu, New York'ta Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla da bir araya gelecek

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