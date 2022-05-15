CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin DHKP-C bağlantısında yeni detaylar! O parktaki çay ocağının gelirleri terör örgütüne

ARAÇ VE YAKIT BELEDİYEDEN

U.B.H., belediye çalışanı Y.Ç.'nin, DHKP-C'nin anma, kamp, eylem, piknik gibi tüm eylemlerinde kullandığı araçlarla yakıtlarını, Ataşehir Belediyesi Fen İşleri'nde görevli, soyadını bilmediği şef H.'den aldığını söylediğini itiraf etti. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, U.B.H., "DHKP-C'ye bağlı korsan eylem, esnaftan haraç toplama, afiş pankart dergi dağıtımı, silahlı ve molotoflu eylemler düzenleyen Halk Cephesi isimli derneğin tüm malzemelerini Ataşehir Belediyesi'nin aldığını ve derneğin belediye işçileri tarafından yapıldığını da biliyorum" diye konuştu.