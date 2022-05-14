Avrupa’nın gündemi Finlandiya: Başbakan Sanna Marin'e "Putin'e kafa tutan lider" övgüsü

Rusya-Ukrayna savaşı 70 günü geride bıraktı... Yüzlerce masum sivil hayatını kaybederken, milyonlarca insan başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Dünya 21'inci yüzyılda bir kez daha savaşın soğuk yüzüyle karşılaştı.

Herkes, savaşın son bulmasını beklerken tansiyon bir kez daha arttı. Finlandiya ve İsveç, Rusya'ya karşı NATO'ya girmek için düğmeye bastı. Hatta Finlandiya, üyelik için bizzat başvuru yaptı. Bunun üzerine gerilim tırmandı! Finlandiya hükümeti, bugünden itibaren Rusya'dan doğalgaz almayacaklarını açıkladı.

KRİZ TOPLANTISI

Ülkenin NATO elçisi Klaus Korhonen "Güçlü bir savunmamız var, sınır muhafızlarımız da çok yetenekli, şu anda tetikteyiz, bu yüzden sınırlarımız güvende" ifadesini kullandı. Bunun üzerine gözler, Kremlin'e uzandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesine yaptırım üstüne yaptırım uygulayan Avrupa'yı uyardı. "Küresel krizi tetikliyorlar" suçlaması yaptı.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı da Güvenlik Konseyi'ni 'acil' olarak topladı! Durumu, Rusya için tehdit olarak yorumladı! Dünya basını ise Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e odaklandı! Gazeteler dünyanın en genç başbakanı Marin'i manşetlere taşıdı. "Putin'e kafa tutan lider" diyerek övgüler yağdırdı.

HALİNA BAK!

Savaşla birlikte Putin ve çevresi, Avrupa'nın yaptırımlarına maruz kaldı. Putin'in olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva dün İngiltere'de yaptırım listesine alındı. Liderin 69 yaşındaki eski eşi Lyudmila Ocheretnaya da "Putin'in mal varlığını saklıyor" diyerek suçlandı.

İLK DAVA KİEV'DE

Savaşta dün bir ilk yaşandı. Kiev'de ilk kez savaş suçu davası başladı. Rus askeri Vadim Shysimarin 62 yaşındaki Ukraynalı bir sivili öldürmekle yargılandı.