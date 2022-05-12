Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a çöl tozu yanıtı: İddialar bilimsellikten uzak

İran'da meydana gelen kum ve toz fırtınaları kaynaklı çevre sorunlarına ve Tahran'da zirveye ulaşan hava kirliliğine Türkiye'nin inşa ettiği barajların neden olduğu iddiaları İran medyasında yoğun biçimde yer alıyor. Konu siyasiler tarafından da gündeme getiriliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Türkiye'deki barajların coğrafyamızda kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiaları bilimsellikten uzaktır" dedi.

"KUM VE TOZ FIRTINALARININ ASIL SEBEBİ AFRİKA VE ORTADOĞU KAYNAKLI ÇÖL TOZLARIDIR"

Kum ve toz fırtınalarının büyük ölçüde doğal bir olgu olduğunu hatırlatan Tanju Bilgiç, "Türkiye'yi ve İran'ı etkileyen kum ve toz fırtınalarının asıl sebebi, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Ortadoğu kaynaklı çöl tozlarıdır. Esasen bu fırtınaları iklim değişikliğinin tetiklediği arazi tahribatı, ormansızlaştırma, çölleşme ve kuraklık da artırmaktadır" diye konuştu.





"TÜRKİYE AKILCI VE BİLİMSEL HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE AÇIKTIR"

Fırtınaların önlenmesi ve olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesi için her ülkenin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti:

"Su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli adımların atılması gerekmektedir. Tahran yönetiminin bu tarz sorunlarda Türkiye'yi suçlaması, sorunların çözümü için gerçekçi bir yaklaşım değildir.

Su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaşan Türkiye, sınıraşan suların kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir işbirliği unsuru olduğuna inanmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayışla hareket etmiş, bundan sonra da bu anlayışı sürdürmeye devam edecektir.

Türkiye, bu konuya ilişkin olarak, İran ile akılcı ve bilimsel her türlü işbirliğine açıktır."