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    • Güncel
    • 13.05.2022 10:52
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    • 13.05.2022 10:53
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    Mayıs ayı açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? cte.adalet.gov.tr cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022? Açık cezaevi izinleri Meclis'ten geçti mi?

    Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevinde kalan vatandaşlara pandemi döneminde izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Konu hakkında son dakika haberi geldi.

    takvim.com.tr
    cte.adalet.gov.tr cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

    Pandemi nedeniyle cezaevinde kalan vatandaşlara özel izin verilmişti. Açık cezaevinde kalan mahkumların izinleri 2 aylık dönemlerle uzatılmıştı. Son dakika Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla mahkum ve mahkum yakınlarına bilgi verildi. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? İşte merak edilenler!

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.

    Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE?

    Açık Cezaevi Izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.



        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

        Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

        Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.
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        Haberler Güncel Mayıs ayı açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? cte.adalet.gov.tr cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022? Açık cezaevi izinleri Meclis'ten geçti mi?
            SON DAKİKA