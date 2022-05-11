Türkiye'nin yerli 'e-Pasaport'ları Yunan'ı panikletti! Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi...

İçişleri Bakanlığı yerli üretim e-Pasaport ile yeni e-Sürücü belgesi ile e-Mavi kartın tanıtımını yaptı.
Tanıtımda konuşan İçişleri BakanI Süleyman Soylu e-Pasaportumuza ilişkin şunları söyledi:
"Yeni yerli e-Pasaportumuz TÜBİTAK AKİS işletim sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik öğesine sahiptir. Ayrıca yeni yerli e-Pasaportta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk kez 'Turkey' ifadesi yerine 'Türkiye' ifadesi yer alacaktır. Tasarımı özgün bir tasarımdır. Pasaportun her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlerine yönelik görseller, şehre özel, her şehre ait özel bitki görseli yer alacak. Ayrıca yeni e-Pasaportlarda, daha önce 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-Pasaportla 10 yıla çıkıyor."
AYASOFYA CAMİİ ŞERİFİ FOTOĞRAFI YER ALIYOR
Yeni yerli pasaportları gösteren Soylu, pasaportun orta sayfasında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin fotoğrafının yer alacağını vurguladı.
YUNAN'I KUDURTTU
Yeni düzenlemeyle birlikte pasaportun orta sayfasında Ayasofya Camii'nin fotoğrafının yer alması Yunan'ı rahatsız etti.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MEYDAN OKUMASI"
Yunanistan basını, Ayasofya'nın pasaportlarda kendine yer bulacak olmasına meydan okuma olarak yer verip tepki gösterdi.
Skai televizyonu, gelişmeyi, "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" şeklindeki başlıkla okurlarına aktardı.
'TAM ORTASINDA AYASOFYA CAMİİ BULUNUYOR'
Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor." ifadelerine yer verilmesi dikkat çekildi.