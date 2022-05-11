Türkiye'nin yerli 'e-Pasaport'ları Yunan'ı panikletti! Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi...

İçişleri Bakanlığı yerli üretim e-Pasaport ile yeni e-Sürücü belgesi ile e-Mavi kartın tanıtımını yaptı.

Tanıtımda konuşan İçişleri BakanI Süleyman Soylu e-Pasaportumuza ilişkin şunları söyledi:

"Yeni yerli e-Pasaportumuz TÜBİTAK AKİS işletim sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik öğesine sahiptir. Ayrıca yeni yerli e-Pasaportta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk kez 'Turkey' ifadesi yerine 'Türkiye' ifadesi yer alacaktır. Tasarımı özgün bir tasarımdır. Pasaportun her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlerine yönelik görseller, şehre özel, her şehre ait özel bitki görseli yer alacak. Ayrıca yeni e-Pasaportlarda, daha önce 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-Pasaportla 10 yıla çıkıyor."