Hac sorgulama TC ile 2022! e - Devlet Hac başvuruları nasıl yapılır? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"HAC VE UMRE İŞLEMLERİNİN DİJİTAL ORTAMLARDAN YAPILACAK HALE GELMESİ ÇOK SEVİNDİRİCİDİR"

Hac ibadetinin müminler için en büyük ve en heyecanlı ibadetlerden biri olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz önemli hizmetlerden biri de hac ve umre alanında başvuru takip ve benzeri iş ve işlemlerin dijital ortamlardan yapılacak, yapılabilecek hale gelmiş olmasıdır. Bu gerçekten çok sevindiricidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerine büyük bir ehemmiyet verdiğinin altını çizen Erbaş, hac organizasyonu yapan devletlerin bu konuda Türkiye'den örnek aldığını kendilerine söylediklerini belirtti.

"HAC VE UMRE İŞLEMLERİNİN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASINI SAĞLADIK"

9 Mayıs tarihi itibarıyla hac işlemlerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabildiğini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, şunları söyledi:

"Başkanlığımız, hac ve umre ibadetleri ile ilgili bilgi edinmeden başvuruya, işlemlerinin takibinden ibadetlerin ifasına kadar her alanda hizmet standartlarını her geçen yıl daha da üst seviyeye çıkarmaktadır. İşte bunun bir örneği olarak vatandaşlarımızın hac ve umreye başvurup kayıt ve takip gibi işlerini e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programları oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmış, halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir."