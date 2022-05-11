Başkan Erdoğan İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154'üncü Kuruluş Yıl Dönümü'nde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154'üncü Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı:

Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu ülkede hiçbir savcının, hiçbir hakimin, hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini, taleplerimi hukuk dışında bir süzgeçte değerlendirmesini istemem.

Yargı mensuplarının hukukçu duruşunu, herkesin karşısında ve her şartta sergilemesini beklerim. Darbelere kılıf uyduran, vesayete koltuk değnekliği yapan, gizli-açık hukuk dışı örgütlerin arka bahçesi haline dönüşen bir yargı, millet adına karar veremez.

Daha yakın tarihte FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk.

FETÖ belasının ülkenin başına bu derece musallat olmasında, yargıya çöreklenen yapının, örgütün emniyet ve ordu içindeki mensuplarıyla birlikte çok önemli misyon üstlendiğini biliyoruz.

Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini güçlendirmenin mücadelesini veriyorum.

Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir.