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    • 10.05.2022 16:14
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    Son dakika: Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun’a hakaret davasında hakim karşısında

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a 2020 yılında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Müşteki Altun’un avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Duruşma ertelendi.

    Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında

    Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Canan Kaftancıoğlu mahkemeye yazılı savunma dilekçesi de sunarak "Ben CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Bu görevim nedeniyle hem partime hem de topluma karşı birtakım sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri topluma bildirmekte yükümlüyüm. İddianame içeriğinde benim yaptığım açıklamalar katılan tarafa yönelik hakaret niteliğinde değildir. Mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptım. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundular.

    ALTUN'UN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR
    Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek "Sanığın müvekkil hakkında yapmış olduğu açıklama düşünce ve ifade özgürlüğünü aşan hakaret içerikli ifadelerdir. Kaldı ki kaçak yapıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Hal böyleyken müvekkil basın yoluyla kaçakçı ve dolandırıcı ilan edilmiştir. Sanık tarafından müvekkile yönelik linç ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmüştür" şeklinde beyanda bulundu.
    Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının kovuşturmanın genişletilmesi talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

    İDDİANAMEDEN
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu'nun 14 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddia ediliyor. Kaftancıoğlu'nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyor.
    İddianamede sanık Kaftancıoğlu'nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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