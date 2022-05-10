Son dakika: 300 bin TL'lik sahte deterjan operasyonu: 2 gözaltı

İş yerine yapılan operasyonda, üzerlerinde ünlü markaların etiketi bulunan, dolumu gerçekleştirilmiş ve ambalajlanmış 2 bin barkodlu, kapaklı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, üretim izni olmadığı tespit edilen çeşitli ebatlarda 2 bin 500 yağ çözücü, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan kimyasal ürüne el konuldu.