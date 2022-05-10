Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır güvenliğine ilişkin net mesaj: O huduttan kuş uçmaz

TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru parçalandı. Biz oraya müdahale etmeseydik, terör oluşumlarını es geçseydik şu anda çok ama çok farklı problemlerle uğraşıyor olacaktık. Bunun kıymetinin, öneminin bilinmesi lazım. PKK eşittir YPG. Bunu herkese söylüyoruz. "PKK ile YPG ayrıdır" demek bizim aklımıza hakarettir. TIR'larla, uçaklarla tonlarca yardım gönderiyorsunuz ve bunları yaptıktan sonra "müttefiklik" diyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz. 10 sene oldu oradaki bataklığa saplandılar. Büyük dağın büyük kışı olur, büyük yanlış yapıyorlar. Suriye'nin kuzeyinde normalleşmeye yönelik ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Asla geri adım atmak yok. En ufak tacize misliyle mukabelede bulunuyoruz. Önceden belirlenen hedefleri ateş altına alarak gerekeni yapıyoruz.



AMACIMIZ GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ ŞARTLARINI OLUŞTURMAK

Geçen gün sığınmacılara ilişkin, "Bakan 9 milyon rakamını verdi" denildi. Biz 5 milyon Suriye'de, 4 milyon Türkiye'de dedik. Türkiye'de daha önce 4 milyon civarında Suriyeli vardı. Son zamanlardaki dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 bin civarında Suriyeli, Türkiye'de bulunmaktadır. Sığınmacıların BM kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba da ülkemiz tarafından gösterilmektedir. Biz tarihimize, geçmişimize, atalarımıza yaraşır bir şekilde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bizim yaptığımızı kimse yapamadı.