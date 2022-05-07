Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ülke genelinde düzensiz göçmen operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen üzerinden işlem yapılırken 2022 yılında ise 1 Ocak ile 6 Mayıs tarihleri arasında 27 bin 296 adet düzensiz göçmene işlem yapılarak sınır dışı edildi. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerini, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskınlar düzenledi.