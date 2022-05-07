Türk teknolojisinin başarısı Amerika’yı korkuttu! Jim Risch Türkiye’ye F-16 satışı için “Ankara ile görüşebiliriz” dedi

ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından Defense News, Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla ilgili bir haber yaptı. Haberde, Türkiye'nin özellikle Ukrayna ve Rusya ile yürüttüğü diplomasi ile izlediği yolun çok önemli olduğu vurgulandı. Bu tavır ABD Kongresi'nde olumlu bir imaj yarattı. Ankara'ya olası F-16 satışında Kongre'deki muhtemel itirazları azalttı. Kongre üyeleri, F-16 satışının Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde de etkili olabileceğini aktardı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, "Türkiye ile birlikte çalışmaya ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı. Öte yandan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için yoğun çaba harcayan birçok Kongre üyesi de Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmayacağının sinyalini verdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Cumhuriyetçiler'in Lideri Jim Risch, "Bu konuda birçok tarafla konuştum. Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu. Bu konuda olumlu yana kaydım" yorumunu yaptı. Yerli ve milli teknoloji ile üretilen Bayraktar TB-2'ye başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinden büyük ilgi var. Senatör Jim Risch, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına dair olumlu görüş bildireceğini belirtti.

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