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    • 07.05.2022 11:54
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    Bitlis'te teröre darbe: Çok sayıda patlayıcı mühimmat ele geçirildi!

    Son dakika haberi! Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda patlayıcı mühimmat ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    Bitlis’te teröre darbe

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette (1) kg. plastik patlayıcı, (10) metre infilaklı fitil, (1) adet kesilmiş roketatar harp başlığı, (2) adet boş büyük tüp ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.

    Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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