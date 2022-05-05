Thodex davasında ara karar! Duruşma 1 Temmuz 2022'ye ertelendi: Faruk Fatih Özer'in babası tanık olarak dinlenecek







"HERHANGİ BİR PARA AKLAMA İŞİNE HİZMET ETTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Tutuklu sanık Onur Can Gündüz, müşteri temsilcisi olarak çalıştığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek Faruk Fatih Özer'in kendisinden banka hesabını kullanmak istediğini söyledi. Özer'e banka hesap bilgilerini ve şifresini verdiğini ifade eden Gündüz'e mahkeme başkanı "75 milyonun üzerinde para transferleriyle ilgili senin bilgin yok muydu?" şeklinde soru yöneltince sanık Gündüz, "Herhangi bir kara para aklama işine hizmet ettiğini bilmiyordum. Kendisinin ve sisteme ait olan bu paranın hesabımda kullanıldığını biliyordum. Özer'in banka hesaplarında kısıtlama olduğu için bizim hesaplarımızı kullanıyordu. Niye hesabında kısıtlama vardı bilmiyordum. Özer'in yurtdışına kaçmasıyla birlikte cezaevine atıldım. Neden cezaevine atıldığıma dair bir bilgim yok. Ben suç işlemedim. Banka hesaplarımın kullanılmasının suç olduğunu cezaevinde öğrendim" şeklinde cevap verdi.

"İÇERİDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPILACAĞI AKLIMIZA GELMEZDİ"

Tutuklu sanık Mesut Can Arbaz şirkette yazılımcı olarak çalıştığını kaydederek "Firmanın sorumlusu firmanın sahibidir. Ortada alınmış bir para varsa güvenilir kişi bu kişidir. Nasıl dışarıdaki kişiler tarafından soyulmaz diye görevimiz vardı, buna kafa yoruyorduk. İçeriden böyle bir şey yapılacağı aklımıza gelmezdi" ifadelerini kullandı. Arbaz, Faruk Fatih Özer'e inanmayı seçtiğini belirterek "Çünkü çevresindeki büyük insanları da yarı yolda bırakmış olacaktı. İnsanları dolandırıp yurtdışına kaçacağına ihtimal vermiyordum ama sonra kendisi yurtdışına çıktığını açıkladı" dedi. Tutuklu sanık Ergün Acar da üzerine atılı suçlamaları reddederek işlemediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu belirtti.