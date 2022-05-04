Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için dönüş hazırlığı başladı





EKSİKSİZ YAŞAM MERKEZİ

Bu evler camisiyle, okuluyla, sağlık merkeziyle, fırınıyla, sosyal tesisiyle, çocuk parkıyla, eksiksiz birer yaşam alanı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

İnşası biten evlere 50 bin aile yerleştirildi. Türkiye'nin 2016'dan beri oluşturduğu güvenli bölgelere, 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır.

Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.

Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz.

Başkan Erdoğan, "Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız" dedi.