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    Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için dönüş hazırlığı başladı

    Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan milyonlarca Suriyeli, dönüş hazırlığına başladı. Başkan Erdoğan, “Projemiz hazır, 1 milyon Suriyeli misafirimiz gönüllü dönecek” açıklamasını yaptı.

    Eve dönüş zamanı

    Başkan Tayyip Erdoğan, Memursen ve Mehmed Akif İnan Vafkı ile 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 STK tarafından yapılan briket evlerin teslim törenine video mesajla katıldı:
    Kuruluşlarımızın desteğiyle başlattığımız 77 bin briket evin 57 bin 306'sını tamamladık. Kalanların inşası sürüyor.



    EKSİKSİZ YAŞAM MERKEZİ
    Bu evler camisiyle, okuluyla, sağlık merkeziyle, fırınıyla, sosyal tesisiyle, çocuk parkıyla, eksiksiz birer yaşam alanı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir.
    İnşası biten evlere 50 bin aile yerleştirildi. Türkiye'nin 2016'dan beri oluşturduğu güvenli bölgelere, 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır.
    Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.
    Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz.
    Başkan Erdoğan, "Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız" dedi.



    Briket evlerin anahtar teslim törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

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    Haberler Güncel Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için dönüş hazırlığı başladı
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