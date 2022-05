Türkiye'den Suriye'ye yeni bir harekat olur mu? Deneyimli isim duyurdu: "Her an gündemde ve masada gerektiği zaman gereken yapılacak"

"OPERASYON HER AN GÜNDEMDE VE MASADA"



Pazarcı şu tespitlerde bulundu;



Zaten Türkiye başından bunun yeterli olmadığını söylüyor. Yani orada bir takım başka bölgelerden de Türkiye'ye yönelik tehdit devam ediyor. Zaman zaman ciddi çatışmalar yaşanıyor. Askerlerimiz şehit oluyor. Operasyon her an gündemdedir ve her an masadadır. Ve Türkiye gerektiği zaman bu harekâtı da yapar. Bu açıdan bunu ihmal etmemek lazım. Böyle bir şeyin olmayacağını düşünmek bence yanlış. Bu bir köşede duruyor.