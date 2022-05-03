Türkiye'den Suriye'ye yeni bir harekat olur mu? Deneyimli isim duyurdu: "Her an gündemde ve masada gerektiği zaman gereken yapılacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İdlib'de briket evler açılış törenine video konferansla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için gerekli zeminin hazırlandığını söyledi.
1 MİLYON SURİYELİ GERİ GÖNDERİLECEK
Buna göre Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad başta olmak üzere 13 ayrı bölgede kurulacak briket evlerle 1 milyon Suriyeli geri dönecek.
Diğer yandan Türkiye, terör örgütlerinin bölgeden bertarafı için tampon bölge istediğini her seferinde uluslararası platformlarda dile getirdi.
TÜRKİYE YENİ OPERASYON YAPACAK MI?
Peki, ABD destekli terör örgütü PKK-YPG'nin haritadan silinmesi için Türkiye daha önce olduğu gibi yeni operasyonlar yapacak mı?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, bu önemli soruya A Haber'de yanıt verdi.
"OPERASYON HER AN GÜNDEMDE VE MASADA"
Pazarcı şu tespitlerde bulundu;
Zaten Türkiye başından bunun yeterli olmadığını söylüyor. Yani orada bir takım başka bölgelerden de Türkiye'ye yönelik tehdit devam ediyor. Zaman zaman ciddi çatışmalar yaşanıyor. Askerlerimiz şehit oluyor. Operasyon her an gündemdedir ve her an masadadır. Ve Türkiye gerektiği zaman bu harekâtı da yapar. Bu açıdan bunu ihmal etmemek lazım. Böyle bir şeyin olmayacağını düşünmek bence yanlış. Bu bir köşede duruyor.