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    • Güncel
    • 03.05.2022 23:20
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    • 03.05.2022 23:32
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    Türkiye'den Suriye'ye yeni bir harekat olur mu? Deneyimli isim duyurdu: "Her an gündemde ve masada gerektiği zaman gereken yapılacak"

    A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, "Terör örgütü PKK-YPG'nin haritadan silinmesi için Türkiye yeni operasyonlar yapacak mı?" sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Suriye’ye harekatın her an gündemde ve masada olduğunu belirterek "Böyle bir şeyin olmayacağını düşünmek bence yanlış. Bu bir köşede duruyor" ifadelerini kullandı. Pazarcı, "Gerektiği zaman gereken yapılacaktır" dedi.

    Türkiye’den Suriye’ye yeni bir harekat olur mu?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İdlib'de briket evler açılış törenine video konferansla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için gerekli zeminin hazırlandığını söyledi.

    1 MİLYON SURİYELİ GERİ GÖNDERİLECEK
    Buna göre Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad başta olmak üzere 13 ayrı bölgede kurulacak briket evlerle 1 milyon Suriyeli geri dönecek.

    Diğer yandan Türkiye, terör örgütlerinin bölgeden bertarafı için tampon bölge istediğini her seferinde uluslararası platformlarda dile getirdi.



    TÜRKİYE YENİ OPERASYON YAPACAK MI?
    Peki, ABD destekli terör örgütü PKK-YPG'nin haritadan silinmesi için Türkiye daha önce olduğu gibi yeni operasyonlar yapacak mı?

    Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, bu önemli soruya A Haber'de yanıt verdi.



    "OPERASYON HER AN GÜNDEMDE VE MASADA"

    Pazarcı şu tespitlerde bulundu;

    Zaten Türkiye başından bunun yeterli olmadığını söylüyor. Yani orada bir takım başka bölgelerden de Türkiye'ye yönelik tehdit devam ediyor. Zaman zaman ciddi çatışmalar yaşanıyor. Askerlerimiz şehit oluyor. Operasyon her an gündemdedir ve her an masadadır. Ve Türkiye gerektiği zaman bu harekâtı da yapar. Bu açıdan bunu ihmal etmemek lazım. Böyle bir şeyin olmayacağını düşünmek bence yanlış. Bu bir köşede duruyor.



        "GEREKTİĞİ ZAMAN GEREKEN YAPILACAK"
        Tabi dengeler de var. Ukrayna'da Rusya'nın Ukrayna ile çatışması var. O bölgede Rusya'nın Suriye'de Esad üzerindeki sözü ve ağırlığı, ABD'nin tutumu ve bu bölgedeki değişmelerin Türkiye'ye ile Batı'nın ilişkilerini etkileyebileceği gibi o kadar karmaşık yumak ki bu bunu şimdi 'öyle olur, böyle olur' diye değerlendirmek mümkün değil. Ancak gerektiği zaman gerekeni yapacaktır.

        Nitekim oralara büyük harekatlar yapıldı ve ortaya böyle bir tablo ortaya çıktı.
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