Türkiye'den Suriye'ye yeni bir harekat olur mu? Deneyimli isim duyurdu: "Her an gündemde ve masada gerektiği zaman gereken yapılacak"





"GEREKTİĞİ ZAMAN GEREKEN YAPILACAK"

Tabi dengeler de var. Ukrayna'da Rusya'nın Ukrayna ile çatışması var. O bölgede Rusya'nın Suriye'de Esad üzerindeki sözü ve ağırlığı, ABD'nin tutumu ve bu bölgedeki değişmelerin Türkiye'ye ile Batı'nın ilişkilerini etkileyebileceği gibi o kadar karmaşık yumak ki bu bunu şimdi 'öyle olur, böyle olur' diye değerlendirmek mümkün değil. Ancak gerektiği zaman gerekeni yapacaktır.