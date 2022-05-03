Mavi Vatan'a bayram hediyesi: Gökdeniz! Tüm testleri başarıyla geçti

"YÜKSEK HIZLI HEDEFİ BAŞARIYLA İMHA ETTİ"

"Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek. " Peki GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin özellikleri neler? İşte cevabı...