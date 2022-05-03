Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sessiz İstila' açıklaması: Provokatif filmin yönetmeni gözaltına alındı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
7/24 ESASINA GÖRE SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİ
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.
MANİPÜLE EDEN KİŞİ YAKALANDI