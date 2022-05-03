Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sessiz İstila' açıklaması: Provokatif filmin yönetmeni gözaltına alındı!

ÜMİT ÖZDAĞ: SESSİZ İSTİLA'YI BEN FONLADIM

Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, manipülatif filmin kendisi tarafından fonlandığını duyurdu.

Filmle bağlantılı iki kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."