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    • 04.05.2022 06:49
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    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sessiz İstila' açıklaması: Provokatif filmin yönetmeni gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından sosyal medyada birkaç gündür yayılan 'Sessiz İstila' kısa filmine yönelik bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan Hande Karacasu'nun Sakarya’da yakalandığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    EGM’den ’Sessiz İstila’ açıklaması!

    Emniyet Genel Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    7/24 ESASINA GÖRE SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİ

    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

    MANİPÜLE EDEN KİŞİ YAKALANDI

        Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen H.K'nin Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

        Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

        Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

            ÜMİT ÖZDAĞ: SESSİZ İSTİLA'YI BEN FONLADIM
            Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, manipülatif filmin kendisi tarafından fonlandığını duyurdu.

            Filmle bağlantılı iki kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.

            Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

            "H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."

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            Haberler Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sessiz İstila' açıklaması: Provokatif filmin yönetmeni gözaltına alındı!
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