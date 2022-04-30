CHP'li İBB'den 3 ay önce kurulan şirkete adrese teslim ihale skandalı! Soruşturma izni verilen 7 isim daha deşifre oldu







(Kağan Sürmegöz)





Bununla da kalmayan İBB'nin Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist şirketiyle 2 milyon lira bedelle "Üstgeçitlere ve Elektrik Direklerine Vinil Afiş Baskı Montaj ve Demontaj Hizmet Alım İşi" sözleşmesi imzaladı. Piyasa rayici metrekaresi 55 lira olan vinil bayrak yapılması işlerinin metrekaresi 85 lira bedelle yaptırılarak 167 bin 853 lira piyasa rayici üzerinde şirkete ödeme yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda, ihaleye katılma yeterliği ve şartlarına sahip olmayan, ihale tarihinden sadece 3 ay önce kurulan Onur Buğra Subaşı'na ait 200 bin lira sermayeli "Panoffect Medya A.Ş." unvanlı özel şirkete "muvazaalı olarak sözleşmenin fiilen" devredildiği tespiti yapıldı.

İMAMOĞLUNA SPONSOR İSME İHALE

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde iş adamı Hüseyin Köksal'ın Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu, bunun karşılığında amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından seçimlerden sonra kurulan BVA Reklam A.Ş.'ye, yine seçimlerden sonra Hüseyin Seçkin tarafından kurulan Urban Media A.Ş.'ye, mevzuata aykırı şekilde ihale verildiği tespit edildi.