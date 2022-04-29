Başak Cengiz davasında katil Can Göktuğ Boz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! İşte kararın gerekçesi

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü Ataşehir'de vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapse mahkum ettiği Boz'a verdiği cezanın gerekçesini açıkladı.
"SAVUNMALARI 'CEZAİ EHLİYETİ YOK' RAPORU İÇİN
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkeme'si 45 sayfalık titizlikle hazırladığı gerekçeli kararında, vahşetin nasıl gerçekleştiğini ve birçok önemli hususu dile getirdi. Sanığın poliste, "canım sıkılıp üzüldüğüm için kolay olur diye bir bayana arkasından yaklaşıp kılıçla vurdum", savcılıkta, "mutsuzluğa kapıldım" diyerek şizofreni hastalığı veya eylemi metafizik boyutta harici faktörlere bağlamadan mutsuzluğunu ve sıkıntısı giderme adına suç işlediğini kaydeden mahkeme, yargılama sürecinde ise "şeytan birini öldür dedi" savunmasına dönmesinin cezai ehliyetinin olmadığına yönelik rapor alınması için olduğunu kaydetti. Ancak Adli Tıp Kurumu'nca alınan 3 raporun da cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair geldiğini vurguladı.
"HER TÜRKİYE VATANDAŞININ VİCDANİ ÖDEVİ"
Mahkeme, "durmadan ve duraksamadan 29 saniye süre zarfında sürekli kılıcı kullanarak saldırıyı aniden ve arkadan gerçekleştirdiği an, maktulün defaatle karşı koymasına rağmen eylemde devamlılık gösterdi" diyerek vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Engel olmaya çalışan mağdur Kaan Ağaca'ya karşı da kılıcıyla tehditte bulunduğunu ifade etti. Mağdur Ağca'nın tesadüfen olay yerinden geçtiğini ve Başak Cengiz'in sesini duyarak yardım maksatlı gittiğini ifade eden mahkeme, "Eylemi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sergilemesi gerektiği ahlaki ve vicdani bir ödev niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir" denildi.