Başak Cengiz davasında katil Can Göktuğ Boz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! İşte kararın gerekçesi





"SIRF ÖLDÜRMÜŞ OLMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ"

Mahkeme neden 'tasarlayarak öldürme' suçundan ceza vermediğini de açıkladı. Sanığın bir kimsenin vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya koşulsuz olarak karar vermiş olması ve düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine rağmen bu kararından vazgeçmeyip suçu gerçekleştirmiş olması gerektiğini kaydetti. "Sırf öldürmüş olmak için öldürmüş olduğu konusunda mahkememizde tam bir vicdani kanaate varıldı" ifadesi kullanıldı.