YILIN İLK GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Güneş tutulması Güney Amerika'nın güney ucu olan Antarktika'nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında görülebilecek, ülkemizden izlenemeyecek.

BURÇLARA ETKİSİ NELER OLACAK?

30 Nisan Cumartesi saat 01.23'te Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Hızlı konuşulan, hızlı hareket edilen harika bir dönem içine girilecek. Dikkatinizi çok fazla dağıtacak şeyler içinde olmamaya özen göstermek gerekiyor. Yoksa çok fazla gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz.

30 Nisan Cumartesi saat 23.42'de Boğa burcunda 'Halkalı Güneş Tutulması' gerçekleşiyor. Finansal kaynaklarını yeniden gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimi yaşanacak. Hem ilişkilerde hem de finansal konularında güvenlik ve istikrar duygusu olmadan artık yaşama fikrinde olmayacağınız bir döneme giriliyor.