Özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler Güneş tutulması ne zaman 2022 sorusuna yanıt arıyor. Muhteşem bir doğa olayı olan ve görsel şölenin dışında kişilerin ruhsal durumlarına da olumlu, olumsuz etkileri bulunabilen yılın ilk güneş tutulması hangi tarihte, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? 4 saat boyunca sürecek olan ve Ay tarafından Güneş'in büyük bir kısmının kaplanacağı Güneş tutulmasının burçlara etkisinin neler olacağı da merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2022?
Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da saat 23.27'de yaşanacak.
YILIN İLK GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Güneş tutulması Güney Amerika'nın güney ucu olan Antarktika'nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında görülebilecek, ülkemizden izlenemeyecek.
BURÇLARA ETKİSİ NELER OLACAK?
30 Nisan Cumartesi saat 01.23'te Merkür, İkizler burcuna geçiyor. Hızlı konuşulan, hızlı hareket edilen harika bir dönem içine girilecek. Dikkatinizi çok fazla dağıtacak şeyler içinde olmamaya özen göstermek gerekiyor. Yoksa çok fazla gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz.
30 Nisan Cumartesi saat 23.42'de Boğa burcunda 'Halkalı Güneş Tutulması' gerçekleşiyor. Finansal kaynaklarını yeniden gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimi yaşanacak. Hem ilişkilerde hem de finansal konularında güvenlik ve istikrar duygusu olmadan artık yaşama fikrinde olmayacağınız bir döneme giriliyor.