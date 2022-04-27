Son dakika: Örgütü cezaevinden yönettiği tespit edilen Adnan Oktar’ın görüşmeleri kayıt altına alınacak

ÖRGÜT İÇİ ÇÖZÜLMELERİN ÖNÜNE GEÇİLMEYE ÇALIŞIYOR

Avukatların Oktar'ın talimatlarını taşıyarak örgüt içindeki çözülmelerin önüne geçmeye çalıştığı öğrenilirken Başsavcılık, örgüt faaliyetlerinin devam etmesini engellemek için Adnan Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını talep etti. Başsavcılık, ayrıca örgüt faaliyetlerinin önüne geçilmesi için Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin kayıt altına alınmasını istedi.