Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.
- Güncel
- 26.04.2022 14:31
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- Son Güncelleme:
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- 26.04.2022 14:36
SON DAKİKA! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Nisan tarihinde terör örgütü tarafından yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.