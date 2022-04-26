Bayram tatili uzadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? 9 gün mü olacak?

Bayram tatili hakkında aramalar hız kazandı.Tüm gözler bayram tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, 5 - 6 Mayıs tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün mü olacak? İşte merak edilenler!
2022 RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı haberi ile, bazı vatandaşlar yoğun şekilde, 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusunu aramaya başladı. Vatandaşların bir kısmı, Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk kavuşmaların yaşanacağı bayram tatilini uzatacağını düşünüyor.
5-6 MAYIS BAYRAM TATİLİ OLACAK MI?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayram 4 Mayıs Çarşamba sona erecek. 5-6 Mayıs idari izin olarak ilan edilirse bayram tatili bu Cuma günü başlayacak. Kesintisiz 9 gün olacak.