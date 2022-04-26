Bayram tatili uzadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? 9 gün mü olacak?

2022 RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı haberi ile, bazı vatandaşlar yoğun şekilde, 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusunu aramaya başladı. Vatandaşların bir kısmı, Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk kavuşmaların yaşanacağı bayram tatilini uzatacağını düşünüyor.