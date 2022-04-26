Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2022 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 10:08
    ABONE OL

    Bayram tatili uzadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? 9 gün mü olacak?

    Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil soruları da artmaya başladı. Bayram tatili resmi olarak 2 Mayıs Pazartesi günü başlasa da öğrenciler ve bazı çalışanlar Cuma günü bitimiyle tatile başlamış olacak. Ancak hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle bayram tatilinin 9 gün olacağına dair beklentiler arttı. Peki, 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün mü olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? Bayram tatili uzadı mı? 9 gün mü olacak?

    Bayram tatili hakkında aramalar hız kazandı.Tüm gözler bayram tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, 5 - 6 Mayıs tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: Bayram tatili uzayacak mı? 9 gün mü olacak? İşte merak edilenler!

    2022 RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı haberi ile, bazı vatandaşlar yoğun şekilde, 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusunu aramaya başladı. Vatandaşların bir kısmı, Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası ilk kavuşmaların yaşanacağı bayram tatilini uzatacağını düşünüyor.

    5-6 MAYIS BAYRAM TATİLİ OLACAK MI?

    Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayram 4 Mayıs Çarşamba sona erecek. 5-6 Mayıs idari izin olarak ilan edilirse bayram tatili bu Cuma günü başlayacak. Kesintisiz 9 gün olacak.

        KABİNE TOPLANTISI SONRASI BAYRAM TATİLİNE DEĞİNMEMİŞTİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, 'Bayram tatili kaç gün olacak?' sorusuna yanıt vermesi bekleniyordu. Türkiye, Kabine Toplantısına kilitlenirken, Erdoğan bu konuya hiç değinmemişti. Erdoğan'ın bugün bir sürpriz yapıp yapmayacağı merak konusu...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul Mushafı törenle tanıtılacak
        Haberler Güncel Bayram tatili uzadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Bayram tatili açıklaması: 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi? 9 gün mü olacak?
            SON DAKİKA