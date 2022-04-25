Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış töreninde sürpriz konuk! Çavuşoğlu: Şimdi tam tersine döndü

"BÖLGEDEKİ BAŞKONSOLOSLUĞUMUZUN SAO PAULO'DA OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri etkinliğini ve sayısını artırıyor. Ayrıca üniversitelerimiz arasında da gerçekten çok takdir ettiğimiz iş birliğini görüyoruz. Sao Paulo, sadece Brezilya'nın değil Güney Amerika'nın önemli ticaret, finans, lojistik ve kültür merkezidir. Bölgedeki tek Başkonsolosluğumuzun tüm Latin Amerika dahil burada Sao Paulo'da olması tesadüf değildir. Bugün komşu ve dost ülkelerin başkonsolosları da aramızda. Demek ki sadece Türkiye'nin ilgisini çekmiyor. Bu vesileyle dost ve komşu ülkelerin başkonsoloslarına da bugün katıldıkları için aramızda oldukları için teşekkür ediyorum. Tabi ilişkilerimiz gelişirken misyonlarımızın iş hacmi de artıyor. Dolayısıyla daha iyi imkanlarda ve şartlarda daha etkin hizmet verebilmek için Başkonsolosluğumuzu bu güzel sitenin içinde güzel bir ofise taşıdık. Değerli Başkonsolosuma özellikle böyle güzel bir yer bulduğu için çok teşekkür ediyorum. Brezilya'da yaşayan vatandaşlarımız için Başkonsolosluğumuz kendi yerleridir, kendi evleridir. Kapımız vatandaşlarımıza yedi gün 24 saat açık ama sadece bizim vatandaşlarımıza değil Brezilyalı dostlarımıza ve yine dost ülkelerin vatandaşlarına da kapımız her zaman açık."