Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış töreninde sürpriz konuk! Çavuşoğlu: Şimdi tam tersine döndü

Latin Amerika turu kapsamında Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sao Paulo'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sao Paulo'da iş insanlarıyla Brezilya'yla ticari ilişkilerimizi daha da artıracak adımları ve yatırım imkanlarını ele aldık" ifadelerini kullandı. Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğu yeni binasının açılış törenine katıldı.
Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Brezilya arasında köklü dostluk bağları olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık mevcut. Brezilya Latin Amerika bölgesinde bizim en büyük ticaret ortağımız. Ama bugün yaptığımız görüşmelerde özellikle iş insanlarıyla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi bizim potansiyelimizin çok gerisinde dolayısıyla hedeflerimiz büyük" dedi.
Kültürden spora kadar birçok alanda ilişkilerin geliştiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Benim çocukluğumda Türkiye'de herkes Brezilya dizilerini izlerdi ve o yıllarda Türkiye'de televizyon satışlarında rekorlar kırılmıştı. Çünkü Brezilya dizileri gündüz oynanıyordu ve herkes işyerine Brezilya dizilerini izleyebilmek için televizyon almıştı. Bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci sıradaysak ve dünyada üçüncüysek bunda Brezilya dizilerinin önemli katkıları oldu. Tabi her şey değişiyor zamanla şimdi tam tersine döndü. Brezilya'da ve Latin Amerika'da Türk dizileri izleniyor. İlave televizyon ihtiyacınız varsa biz fazlasıyla üretiyoruz Türkiye'de. Ayrıca hem Brezilya'da hem de Latin Amerika bölgesinde Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.