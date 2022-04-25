Kadir Gecesi okunacak dualar hangileri? Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua!

Kadir Gecesi'nde Peygamberimizin okuduğu dua bu mübarek gecede merak ediliyor. Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar dini konular hakkında araştırma yapıyor. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak ediliyor ve vatandaşlar bu önemli günde yapılacak ibadetleri merak ediyor. İşte Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dualar



KADİR GECESİ'NDE PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU DUA NEDİR?

Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

Buhârî, De'avât, 55

İşte Peygamber Efendimizin okuduğu dualar;