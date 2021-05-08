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    • 08.05.2021 18:31
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    nasıl ve nereden izlenir? ? Dogecoin yükseldi mi?

    Saturday Night Live programın bu hafta yayınlanacak bölümünde konuk oluyor. Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar gündem olmaqya devam ediyor. Yatırımcılar ise Dogecoin'de bir yükseliş yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Peki, Elon Musk nasıl ve nereden izlenir? ? Dogecoin yükseldi mi? İşte detaylar...

    Elon Musk SNL canlı yayın nasıl ve nereden izlenir?

    Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk bugün NBC'nin Saturday Live Night programına konuk oluyor. Programı naklen takip edecek olanlar Elon Musk SNL canlı yayın nasıl ve nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. Elon Musk Dogecoin açıklamaları da gündem olacak. Peki, Saturday Live Night saat kaçta başlayacak? Dogecoin yükseldi mi? İşte merak edilenler...

    ELON MUSK CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    Elon Musk'ın katılacağı Saturday Live Night programı NBC TV kanalında canlı yayınlanacak Program Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak. Program Türkiye'den izlenemiyor. Ancak internet üzerinden VPN ile programı izleme imkanınız var.

    İşte Dogecoin açıklamalarıyla ilgili bilgiler;

    DOGECOİN BEKLENTİSİ NEDİR?

    Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 4 Mayıs tarihinde Twitter hesabından yaptığı "The Dogefather. SNL May 8" paylaşımının ardınan 0,25748'den işlem gören Dogecoin, 0,29008'e ulaşmıştı. İlerleyen günlerde 0,69 seviyelerine kadar çıkan Dogecoin yüzde 50 hacim kaybederek 0,52 seviyelerine düşmüştü. 8 Mayıs saat 01.00'de Elon Musk'ın attığı tweet sonrası Dogecoin 0,72 seviyesine yükseldi.

    Elon Musk, 8 Mayıs tarihinde Saturday Night Live programına katılacak. SNL (Saturday Night Live), ABD'nin NBC kanalında Cumartesi günleri yayınlanan bir TV komedi programıdır. Programın 8 Mayıs'taki yayınına Elon Musk konuk olacak.

    Dogecoin yatırımcıları Elon Musk'ın 8 Mayıs'ı işaret eden tweetinin ardından dört gözle program saatini bekliyor.

        DOGECOİN NE KADAR?

        Şu saatlerde Dogecoin 0,71992 seviyesinde işlem görüyor.

        ELON MUSK'TAN FLAŞ DOGECOİN AÇIKLAMASI

        Milyarder iş adamı Elon Musk sokakta kripto paralar ve Dogecoin üzerine açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kripto para piyasasında ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi.

        Tüm dünyada hızla yayılan kripto paralara ilişkin olarak milyarder iş adamı Elon Musk açıklamada bulundu. Musk, kripto paraların umut vadettiğini ancak ihtiyatlı yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

        Kripto paralar arasında Dogecoin'in en büyük destekçisi olan Elon Musk aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

        Musk, kripto paralara ilişkin olarak "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı" dedi.

        Musk, Dogecoin yatırımcılarına "Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" açıklamasını yaptı.

        Milyarder iş adamı Musk, Dogecoin'in kripto paraların kralı olma potansiyelinin bulunduğunu fakat bu sebepten dolayı Dogecoin'e her şeyi dahil etmenin doğru olmadığını belirtti.

            DOGECOİN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

            8 yıl önce şaka olarak hayata geçirilen Dogecoin'in toplam piyasa değeri 90 milyar dolara yaklaştı.

            Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Jackson Palmer, kripto paralar (coin) ile Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı.

            İnsanların bilmedikleri ürünlere yatırım yapacağını ispatlamak isteyen Palmer'in tezi doğrulandı.
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            Haberler Güncel Elon Musk SNL canlı yayın nasıl ve nereden izlenir? Saturday Live Night saat kaçta başlayacak? Dogecoin yükseldi mi?