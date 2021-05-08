Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk bugün NBC'nin Saturday Live Night programına konuk oluyor. Programı naklen takip edecek olanlar Elon Musk SNL canlı yayın nasıl ve nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. Elon Musk Dogecoin açıklamaları da gündem olacak. Peki, Saturday Live Night saat kaçta başlayacak? Dogecoin yükseldi mi? İşte merak edilenler...

ELON MUSK CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Elon Musk'ın katılacağı Saturday Live Night programı NBC TV kanalında canlı yayınlanacak Program Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak. Program Türkiye'den izlenemiyor. Ancak internet üzerinden VPN ile programı izleme imkanınız var.

İşte Dogecoin açıklamalarıyla ilgili bilgiler;