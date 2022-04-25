Başkan Erdoğan şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.







SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

İstanbul'un Fatih ilçesinde takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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