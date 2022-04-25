Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
İstanbul'un Fatih ilçesinde takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
- Güncel
- 25.04.2022 16:26
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- Son Güncelleme:
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- 25.04.2022 16:26
Başkan Erdoğan şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.