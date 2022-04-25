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    • Güncel
    • 25.04.2022 16:26
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    • 25.04.2022 16:26
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    Başkan Erdoğan şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.

    Erdoğan’dan o aileye başsağlığı mesajı

    Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.



    SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
    İstanbul'un Fatih ilçesinde takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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