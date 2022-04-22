Son dakika: Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı





Öte yandan havanlı saldırının ardından Tel Rıfat bölgesi, obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

YPG BİZE SALDIRMAZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir TV programının canlı yayınında kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vermişti.