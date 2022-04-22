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    • 22.04.2022 14:54
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    Son dakika: Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı

    Son dakika haberi... Suriye'nin Mare kasabasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda zırhlı araçtaki 6 özel harekat polisi yaralandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir TV programının canlı yayınında kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vermişti.

    Suriye’de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Mare kasabasına, öğle saatlerinde PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'tan havan saldırısı yapıldı.

    Peş peşe atılan havan mermilerinden birisi, devriye gezen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Saldırıda araçtaki 6 polis hafif yaralandı.


    Bölgeden tahliye edilen 6 polis, Çobanbey Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



        Öte yandan havanlı saldırının ardından Tel Rıfat bölgesi, obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

        YPG BİZE SALDIRMAZ
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir TV programının canlı yayınında kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vermişti.

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