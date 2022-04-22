Son dakika: Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Mare kasabasına, öğle saatlerinde PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'tan havan saldırısı yapıldı.
Peş peşe atılan havan mermilerinden birisi, devriye gezen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Saldırıda araçtaki 6 polis hafif yaralandı.
Bölgeden tahliye edilen 6 polis, Çobanbey Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.