SON DAKİKA! Batman ve Diyarbakır'da Eren Abluka Operasyonları! TSK düğmeye bastı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman ilinde; "EREN ABLUKA-3 ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ CEMİL TURAN" ve Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde; "EREN ABLUKA-4 ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA ÖZKAN" operasyonları başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan EREN ABLUKA-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1053) personel (84) operasyonel tim,

EREN ABLUKA-4 operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden (682) personel (44) operasyonel tim olmak üzere toplam (1735) personel (128) operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde;

- Patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kg. amonyum nitrat,

- (1) adet 60 mm. aydınlatma havan mühimmatı,

- (1) adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.