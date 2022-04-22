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    • 22.04.2022 13:00
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 gözaltı var

    Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 15 gözaltı var

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 zanlı gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında 6 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 15 zanlıyı gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 gözaltı var
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