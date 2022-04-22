Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2022 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 13:03
    ABONE OL

    Esenler'in 'Hanımağa'sı Pınar Dalkılıç'ın evinden cephanelik çıktı

    İstanbul Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda yakalanan Hanımağa lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinden adeta cephanelik çıktı. Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç'ın evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    13 suç kayıdı bulunan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi.

    Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Dalkılıç'ın evine yapılan polis operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde evde çok sayıda uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç bulunduğu görülüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Güncel Esenler'in 'Hanımağa'sı Pınar Dalkılıç'ın evinden cephanelik çıktı
            SON DAKİKA