Son dakika: Türkiye'den Irak'a 'Pençe - Kilit' notası!





Birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da terör örgütü olarak tescillenen PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının yine bu ülke makamlarınca bertaraf edilmesi öncelikli tercihimizdir. Ayrıca, ortak menfaatlerimiz temelinde PKK terör örgütüyle mücadele konusunda ülkemiz Irak'la yakın işbirliğine de daima hazırdır.