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    • 21.04.2022 19:30
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    Son dakika: Türkiye'den Irak'a 'Pençe - Kilit' notası!

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili Irak makamlarınca yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık konusunda Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına nota verildiğini açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Türkiye’den Irak’a ’Pençe - Kilit’ notası

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Irak makamlarının Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin açıklamaları hakkında soruya cevap verdi.

    Açıklamalardan ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan rahatsızlık duyduklarını anlatan Bilgiç, şunları söyledi:

    "Duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün (21 Nisan) Bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir Nota tevdi edilmiştir.

    "ARZU ETTİĞİMİZ KARŞILIK ALINAMADI"
    PKK terör örgütü yaklaşık 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlu kamplarından ülkemizi hedef almaktadır. Hal böyleyken, Irak'ın egemenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturan terör örgütünün varlığına son verilmesi yönündeki ısrarlı taleplerimize bugüne kadar Irak makamlarından arzu ettiğimiz karşılık maalesef alınamamıştır.



    Birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da terör örgütü olarak tescillenen PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının yine bu ülke makamlarınca bertaraf edilmesi öncelikli tercihimizdir. Ayrıca, ortak menfaatlerimiz temelinde PKK terör örgütüyle mücadele konusunda ülkemiz Irak'la yakın işbirliğine de daima hazırdır.



        'BM ŞARTI'NIN 51. MADDESİ' VURGUSU
        Ancak Irak makamlarınca bu yönde somut ve etkin adımlar atılmadığı ve PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidi sürdüğü müddetçe, ülkemiz BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli önlemleri almaya devam edecektir."

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