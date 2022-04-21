Orman yangınlarına karşı Bakanlıktan yeni önlemler: Belirli tarihlerde giriş yasaklanacak, 55 helikopter ve 20 söndürme uçağı hazır





ORMANLARA BELİRLİ TARİHLERDE GİRİŞ YASAĞI

Asıl olan yangınlar çıkmadan ormanlarda gerekli tedbirleri almaktır. Bu çerçevede de biz Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yangınların olmaması adına birtakım tedbirler de almak zorundayız. Bu kapsamda belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız. Vatandaşlarımızın piknik olarak kullandıkları alanlar da dahil bazı tedbirleri almak zorundayız"

SULAMA KONUSUNDA SEFERBERLİK

Devlet Su İşleri'nin (DSİ), geçtiğimiz aylardaki düzenlemeyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlandığını belirten Bakan Kirişci, "DSİ Türkiye'de suyun patronu konumundadır. Türkiye su zengini bir ülke değil. 574 milimetrelik ortalama bir yağışımız var. Bitlis gibi her ilimiz de şanslı değil. Bitlis'te yağış miktarı 1100 milimetrenin üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu da Türkiye ortalamasının iki katı neredeyse. Dolayısıyla da su zengini bir ülke değiliz. Suyu doğru ve idareli kullanmak zorundayız. Su doğru kullanılmazsa tıpkı bilinçsiz gübre kullanımı gibi bilinçsiz su kullanımı da toprağa zarar veriyor. Sulama konusunda ciddi bir seferberlik başlatacağız. Toprağın verimi için suyu da idareli kullanacağız" diye konuştu.