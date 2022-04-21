Orman yangınlarına karşı Bakanlıktan yeni önlemler: Belirli tarihlerde giriş yasaklanacak, 55 helikopter ve 20 söndürme uçağı hazır

Bitlis'e bir dizi program kapsamında gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak valiliği ziyaret etti.
Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Oktay Çağatay ile bir süre görüşen Bakan Kirişci, daha sonra valilik toplantı salonunda sektör temsilcileri ile toplantı yaptı.
Burada konuşan Bakan Kirişci, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak, yangınlarda sadece ağaçların değil, canlıların da bunların bedelini ödediğini belirterek şöyle konuştu:
"55 HELİKOPTER VE 20 SÖNDÜRME UÇAĞI İLE MÜDAHALE EDİLECEK"
"Ama bizlerin de bireyler olarak daha proaktif ve aktif tedbirleri bir an önce uygulama ve birey olarak ormana sahip çıkma durumunda olduğumuz anlaşılmış oldu. Zaman zaman basında orman yangınları ile ilgili haberler oluyor. Ancak Türkiye'de yılda 3 binin üzerinde orman yangını oluyor. Bunlardan sadece 10-15'i gündeme geliyor. Diğerleri cefakar orman personellerimiz tarafından söndürülüyor. Bu çerçevede orman yangınlarını duyduğunuzda endişelenmeyin. Gerekli çalışmalar eksiksiz, noksansız sürdürülüyor. Bu yıl envanterimize 55 helikopter, 20 tanede söndürmede kullanılacak uçaklarla ilgili bir makine ekipman yönünden hizmet veren Orman Genel Müdürlüğümüz olacak.