Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi





"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.



İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım;

Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/XQHI3nzqEZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2022