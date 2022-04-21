Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.
"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım;
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2022
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/XQHI3nzqEZ