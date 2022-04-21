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    • 22.04.2022 12:06
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    Bugün eczaneler açık mı kapalı mı olacak? 📌 22 Nisan Cuma eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler, yarım gün mü tam gün mü hizmet verecek?

    Bugün eczaneler açık mı kapalı mı olacak? 📌 22 Nisan Cuma eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler, yarım gün mü tam gün mü hizmet verecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 23 Nisan resmi tatilinden dolayı bazı kurum ve kuruluşların 22 Nisan'da da kapalı mı yoksa açık mı olacağı merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Yarın eczaneler açık mı kapalı mı olacak?

    Tüm illerden vatandaşlar yarın eczaneler açık mı kapalı mı olacak sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırır oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl coşkuyla kutlanıyor ve resmi tatiller arasında yer alıyor. 23 Nisan öncesinde 22 Nisan'da da yarım gün tatilin söz konusu olup olmayacağı merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Dolayısıyla eczanelerde, hastanelerde, sağlık ocağında işi olan vatandaşlar bu kurumların da hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor. Peki 22 Nisan Cuma eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler, yarım gün mü tam gün mü hizmet verecek?

    22 NİSAN YARIN ECZANELER AÇIK MI?

    22 Nisan resmi tatil olmadığından sağlık ocakları, eczaneler, PTT'ler normal çalışma saatlerine göre çalışmaya devam edecek.

    23 NİSAN ANLAMI VE ÖNEMİ

    Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

    23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

        23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

        Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

        2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

        2-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        9-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı

        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı

        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel Bugün eczaneler açık mı kapalı mı olacak? 📌 22 Nisan Cuma eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler, yarım gün mü tam gün mü hizmet verecek?
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