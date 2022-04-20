2019 yerel seçimleri sonrası HDP'li belediyelerin bazı ihalelerde usulsüzlük yaptıkları, bu sayede terör örgütüne kaynak aktarıldığı ayrıca HDP'li belediyeler döneminde bazı iş yerleri aracılığıyla örgüte para aktarıldığı belirlendi.