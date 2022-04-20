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    • 20.04.2022 09:01
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    Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

    Son dakika... Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun (25) cenazesi, Hakkari'deki törenin ardından memleketi Çankırı'ya gönderildi.

    Pençe-Kilit şehidi törenle memleketine uğurlandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

    Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

    Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle Çankırı'ya uğurlandı



    Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişin okunmasının ardından şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

        Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen ve evli olduğu belirtilen Kanlıkuyu'nun cenazesi, daha sonra memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

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        Haberler Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi törenle memleketine uğurlandı
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