Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.